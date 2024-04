La Chaux-de-Fonds: composition du Conseil communal inchangée

(Keystone-ATS) Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds va continuer d’être à gauche et de se composer de 1 PS, 1 Vert-e-s, 1 POP, 1 PLR et 1 UDC. Seul changement: Ilinka Guyot remplace le conseiller communal Patrick Herrmann (Vert-e-s), qui se retire.

Les conseillers communaux Théo Bregnard (POP), Thierry Brechbühler (UDC), Jean-Daniel Jeanneret (PLR) et Théo Huguenin-Elie (PS) sont donc réélus. Avec l’élection d’Illinka Guyot, l’exécutif n’est plus exclusivement masculin.

A La Chaux-de-Fonds, l’élection à l’exécutif se déroule à la proportionnelle. Le POP a fait le plus de suffrages (22,81%) et Théo Bregnard est le mieux élu des candidats avec 2317 voix. Sa colistière, la députée Sarah Blum arrive 3e, mais le parti n’avait pas assez de suffrages pour obtenir un 2e siège. Le PS a obtenu 21,11% des voix, le PLR 17,69%, l’UDC 16% et les Verts 12,96%.

La liste commune entre le PVL et Le Centre a fait 9,43% des suffrages, insuffisant pour obtenir un siège. Le taux de participation s’est élevé à 27,51%.