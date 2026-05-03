La Chaux-de-Fonds: une nouvelle application pour se promener

Keystone-SDA

La population chaux-de-fonnière et les touristes auront désormais à disposition une nouvelle application et une carte-dépliant actualisée pour se balader autour de la ville. Cette proposition a été élaborée par l’association Les Chemins des 7 abeilles.

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(Keystone-ATS) Créée en 2015, l’association, forte à ce jour de 150 membres, a pour but de faire connaître et apprécier les environs de La Chaux-de-Fonds par sept promenades variant entre 5 à 11 kilomètres. «Leur départ et leur arrivée sont atteignables par les transports publics et elles ménagent des vues panoramiques originales sur la cité», a indiqué l’association dans un communiqué.

Le comité a cartographié et balisé les promenades et les promeut notamment par différentes balades organisées. Il peut s’agir de promenades au clair de lune en hiver, lors du solstice d’été, ou avec une torrée en automne.

La nouvelle application des Chemins de 7 abeilles est téléchargeable sous Pindex, qui propose des balades dans divers lieux de Suisse romande. La carte-dépliant a été imprimée à 6000 exemplaires et est disponible gratuitement.

Ce projet citoyen est financé par des fonds privés. La Ville a soutenu financièrement la nouvelle carte-dépliant, à hauteur de 2000 francs, a expliqué Arcinfo.