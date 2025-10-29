La Chine confirme que Xi Jinping rencontrera Trump en Corée du Sud

Keystone-SDA

La Chine a confirmé mercredi que le président Xi Jinping rencontrerait son homologue américain, Donald Trump, jeudi en Corée du Sud, en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances.

1 minute

(Keystone-ATS) «Conformément à l’accord entre la Chine et les Etats-Unis, le président Xi Jinping rencontrera le président Donald Trump à Busan» le 30 octobre, indique un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine n’avait jusqu’alors jamais confirmé la tenue de cette rencontre, annoncée par M. Trump sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances.

Les deux dirigeants auront des échanges «approfondis» sur des «questions stratégiques et à long terme touchant aux relations entre la Chine et les Etats-Unis, et sur des sujets majeurs d’intérêt commun», a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d’une conférence de presse régulière.

«Nous sommes prêts à travailler conjointement avec la partie américaine pour faire de cette rencontre un succès et obtenir des résultats positifs» a-t-il ajouté.

M. Trump a déclaré mercredi s’attendre à une «excellente rencontre» avec son homologue chinois, estimant que «beaucoup de problèmes vont être résolus» durant la rencontre.