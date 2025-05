La commune de Laténa recommande ne plus boire l’eau du robinet

Keystone-SDA

La commune de Laténa recommande jeudi ne plus boire l'eau du robinet, ni de l'utiliser pour la cuisine ou la lessive jusqu'à nouvel avis. La population de Marin, Epagnier, Thielle, Wavre et St-Blaise est concernée mais pas celle d'Hauterive et d'Enges, selon alertswiss.

(Keystone-ATS) Le réseau d’eau potable pourrait être contaminé. Selon RTN, plusieurs personnes ont dû être hospitalisées dans la nuit de mercredi à jeudi. Leur état ne serait ni sévère, ni vital. Des analyses sont en cours.

Des informations plus importantes suivront. Une hotline est mise en place au 032 886 66 05.