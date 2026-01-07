La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

Keystone-SDA

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a passé la plus importante commande de son histoire auprès du constructeur aéronautique Boeing, portant sur la livraison de 110 avions.


1 minute

(Keystone-ATS) Le contrat comprend aussi une option pour 35 supplémentaires, ont annoncé mercredi les deux groupes dans des communiqués distincts.

Dans le détail, Alaska Airlines a commandé 105 monocouloirs 737 MAX 10 – qui n’est pas encore certifié par le régulateur aérien américain (FAA) – ainsi que cinq 787 Dreamliner, qui devraient tous lui être remis d’ici 2035. Il bénéficie aussi d’une option pour 35 exemplaires supplémentaires du 737 MAX 10.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

