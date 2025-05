La désindustrialisation du Nord vaudois sous la loupe à Yverdon

Keystone-SDA

Le Musée d'Yverdon et région consacre sa nouvelle exposition temporaire à la crise économique consécutive au choc pétrolier de 1973, qui avait eu pour conséquence la désindustrialisation du Nord vaudois. L'événement est à voir jusqu'au 11 janvier prochain.

(Keystone-ATS) La crise économique avait provoqué « un véritable séisme dans le Nord vaudois », d’autant plus qu’à la fin des années 1960, la région s’apparentait à « un eldorado rythmé par le travail en usine », rappellent les organisateurs dans un communiqué. En effet, à l’époque « plus de la moitié de la population active d’Yverdon et de Sainte-Croix était employée dans l’industrie ».

La liquidation d’usines longtemps omniprésentes avait provoqué l’inquiétude, l’incompréhension et parfois la colère. Elle avait été vécue comme la fin d’un âge d’or et avait obligé toute une région à se réinventer, précisent-ils encore.

Métamorphose réussie

Cette dernière a toutefois réussi sa mue, puisqu’ à l’opposé de « célèbres villes fantômes » comme Detroit ou Minneapolis aux Etats-Unis, Yverdon a pu faire preuve « d’une résilience et d’un dynamisme remarquables » dès les années 1990. « Les friches urbaines nées du reflux industriel constituent aujourd’hui un terreau fertile pour des expériences associatives et le développement de pôles technologiques de pointe », ajoutent les organisateurs.

Intitulée « On ferme! », l’exposition propose une sélection de quelque 500 objets, outils, photos, machines, habits ou cartons d’archives remis au musée dans le cadre d’une collecte de patrimoine industriel amorcée depuis 2023 en partenariat avec la plateforme d’histoire participative notreHistoire.ch.