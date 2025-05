La Fête de la nature invite à ouvrir ses oreilles

La Fête de la nature revient la semaine prochaine (du 21 au 25 mai) pour une 14e édition partout en Suisse romande. Autour du thème "A l'écoute de la nature", la manifestation propose de nombreuses activités gratuites.

(Keystone-ATS) Dans leur dossier de presse, les organisateurs promettent « une immersion ludique et essentielle pour renouer avec notre environnement immédiat et donner envie de le préserver ».

Pour lancer cette édition et être en ligne avec la thématique, le Bois de Finges (VS) sera à l’honneur avec un « voyage musical » durant lequel les participants, casque audio sur les oreilles, seront accompagnés par un musicien et une chanteuse mêlant musique et captations sonores d’oiseaux et d’autres animaux.

Parmi la multitude des activités, les organisateurs citent aussi la possibilité d’observer les papillons de nuit lors d’une balade nocturne, d’écouter les chants des oiseaux à l’aube, de recenser les abeilles sauvages en ville, de découvrir les cris des chauves-souris grâce à un détecteur d’ultrasons, d’apprendre à faire des empreintes végétales ou encore d’assister au débardage des arbres avec des chevaux.

Inscriptions en ligne

Plus de 180 partenaires oeuvrent avec l’Association de la Fête de la nature le temps de ce long week-end: cantons, parcs naturels régionaux, associations d’envergure nationale ou locale, musées, jardins botaniques ou encore cercles de sciences naturelles. Des particuliers partagent également leurs connaissances.

Les inscriptions (gratuites) se font sur le site de la manifestation (www.fetedelanature.ch/programme). L’an dernier, ce sont plus de 13’000 personnes qui avaient participé à l’événement.

www.fetedelanature.ch