La Ferme des Tilleuls à Renens bat au rythme du rap et du hip-hop

Keystone-SDA

Rap et hip-hop résonnent à la Ferme des Tilleuls à Renens (VD). Jusqu'au 14 décembre, elle présente une exposition photographique intitulée "Get Rich or Die Tryin' - Les promesses du rap". A travers douze artistes, elle raconte l'histoire du hip-hop, une culture qui a émergé dans les années 1970, en premier lieu dans les quartiers pauvres des villes américaines.

2 minutes

(Keystone-ATS) Elle retrace ensuite le chemin parcouru, des cités du Bronx aux podiums des plus grandes marques de mode, en passant par des hauts lieux de la culture comme le Musée du Louvre à Paris, écrivent les organisateurs dans un communiqué. Conçue par Paolo Woods et Lars Lindemann, cette exposition photographique présente le travail de douze artistes.

Toutes et tous ont documenté, dès ses débuts, l’émergence de ce phénomène devenu mondial, en travaillant pour des publications légendaires comme Vibe ou en réalisant les pochettes d’albums parmi les plus vendus dans le monde, expliquent les responsables.

Carte blanche à Carlos Leal

Par le prisme de ces différents regards, «Get Rich or Die Tryin’ – Les promesses du rap» déchiffre les codes d’une société hyper-capitaliste, en quête perpétuelle de nouveaux modèles. «Elle aborde des questions liées à l’exclusion, à l’assimilation et à la promesse rarement tenue d’une ascension sociale fulgurante», soulignent-ils.

Le groupe renanais Sens Unik a largement contribué, entre 1980 et 2000, à l’éclosion du rap en Europe. Par le biais d’une carte blanche donnée à Carlos Leal, l’un des fondateurs et chanteur du groupe qui a grandi à Renens, l’exposition revient aussi sur la naissance de la culture hip-hop en Suisse.

Répondant lui aussi à l’invitation de La Ferme des Tilleuls, Olivier Cachin, auteur, journaliste et spécialiste de la culture hip-hop, enrichit l’exposition d’une mise en récit de l’évolution de cette vague mondiale. Dans une «timeline» richement documentée, l’auteur met en exergue aussi bien les origines «underground» et revendicatrices de la musique rap que son actuelle toute-puissance commerciale.