La fermeture nocturne des petites douanes doit rester possible

Keystone-SDA

A Genève, les nuisances liées au trafic de transit transfrontalier reviennent régulièrement dans les débats du Grand Conseil. Une motion UDC acceptée vendredi invite le Conseil d'Etat à inclure dans les feuilles de route existantes la possibilité de fermer les petites douanes pendant la nuit.

(Keystone-ATS) La motion a été acceptée par 54 voix contre 38. Ces fermetures à la circulation motorisée entre 18h00 et 8h00 peuvent être sollicitées par les communes frontalières genevoises. Le texte initial de l’UDC demandait des fermetures, sans mention des feuilles de route existante.

Stéphane Florey, député UDC a exprimé sa vive inquiétude quant à l’augmentation du trafic frontalier dans les villages qui n’ont pas pu obtenir des routes de contournement. Cette situation va s’aggraver à partir de 2029 quand le tronçon de l’autoroute A40 entre Annemasse et Saint-Julien sera payant, a-t-il souligné.

Pierre Maudet, chef du Département de la santé et des mobilités, a rappelé que les communes françaises et suisses travaillaient ensemble pour trouver des solutions. Mais fermer unilatéralement une douane a pour conséquence des reports immédiats du trafic sur les villages voisins. Il plaide pour des solutions globales et multimodales.

Genève compte 60 postes de douanes, 100 kilomètres de frontière et jusqu’à 670’000 passages de frontière par jour. L’approche concertée du canton est adéquate pour réduire le trafic, selon la députée socialiste Caroline Marti. Et d’insister sur les alternatives pour limiter le trafic motorisé, dont les transports publics ou le covoiturage.

Le ras-le-bol des habitants est compréhensible, selon le Vert Cédric Jeanneret, mais la fermeture des petites douanes est une solution simpliste. «On ne veut pas de décision unilatérale qui fâche nos voisins», a-t-il souligné. Au final, la motion amendée, qui intègre la possibilité de fermer des douanes dans les feuilles de route, privilégie la concertation.