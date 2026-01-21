La Foire aux vinyles de Bulle (FR) de retour ce dimanche

Keystone-SDA

La 7e édition de la Foire aux vinyles de Bulle (FR) se tiendra dimanche de 10 à 17h00. Les amateurs de musique de tout âge pourront se retrouver, partager leur passion et dénicher la perle rare dans une ambiance "conviviale et chaleureuse", promet l'organisateur.

(Keystone-ATS) Dans leur communiqué, ce dernier rappelle que le support musical «a toujours la cote», comme en témoigne à nouveau la présence de nombreux exposants. Devenu au fil des années un rendez-vous «incontournable pour les mélomanes», la manifestation attire un public «de plus en plus large et diversifié».

L’organisateur précise espérer que la 7e édition de la foire renforcera davantage sa notoriété. L’événement, organisé à l’Hôtel de Ville de la capitale gruérienne, doit en outre servir de tremplin pour diffuser le programme du prochain Passionvinyl Festival, qui se déroulera du 12 au 14 juin à Mézières (FR).