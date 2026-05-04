La fondation zurichoise SKKG restitue un tableau de Hodler

La Fondation SKKG de Zurich restitue un tableau de Hodler Keystone-SDA

L'oeuvre de Ferdinand Hodler "Le lac de Thoune avec le Blüemlisalp et le Niesen" va être restituée aux héritiers de l'ancienne propriétaire juive. La Fondation SKKG à Winterthour (ZH) et les ayants droit sont parvenus à un accord.

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(Keystone-ATS) «Le lac de Thoune avec le Blüemlisalp et le Niesen» (1876/1882) appartient à la collection de la fondation zurichoise depuis 1998, indique lundi la commission indépendante de la SKKG. Des recherches de provenance ont démontré que l’ancienne propriétaire, Martha Adrianna Nathan, née Dreyfus (1874-1958), avait été contrainte de vendre la toile en raison de persécutions par le régime nazi.

L’accord conclu en mars dernier prévoit en outre de rendre accessible au public l’histoire de l’ancienne propriétaire. D’origine française et issue de la famille de banquiers Dreyfus de Francfort, Martha Adrianna Nathan a été naturalisée suisse en 1875, avec toute sa famille. Mais en épousant Hugo Nathan, elle a perdu la nationalité suisse et est devenue citoyenne allemande.

Après l’arrivée au pouvoir des nazis à Berlin, Martha Nathan est persécutée en tant que juive. En 1933, elle recouvre la nationalité française sur demande et fuit en 1937 l’Allemagne pour la France. Son exil l’amène à Genève en 1939, où elle peut s’installer. Mais après l’occupation de la France, la Suisse modifie ses pratiques et les juifs français ne peuvent obtenir un permis de séjour que sous caution ou garantie.

Vente en Suisse

Depuis 1938, Martha Nathan était contrainte de vendre des œuvres de sa collection d’art pour subvenir à ses besoins. «Le lac de Thoune avec le Blüemlisalp et le Niesen» est vendu en 1941 en Suisse. «Sans la vente du tableau, elle n’aurait pas pu justifier des ressources nécessaires au renouvellement de son titre de séjour», explique la commission indépendante de la SKKG dans un communiqué.

Le tableau fera partie de l’exposition «Collectionneurs juifs en Allemagne» présentée à Hambourg (D) dès septembre prochain. La fondation SKKG prévoit par ailleurs de commémorer l’histoire de l’œuvre et de la famille de Martha Nathan dans une publication.

Depuis l’été 2022, la fondation trace la provenance des 6000 oeuvres d’art collectionnés à Winterthour par feu le magnat de l’immobilier Bruno Stefanini. Elles appartiennent désormais à la SKKG, créée par sa famille, et sont exposées dans une soixantaine d’institutions en Suisse.