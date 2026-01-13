La gauche veut ravir la majorité au Conseil-exécutif bernois

Keystone-SDA

Le Parti socialiste (PS) et les Vert-e-s du canton de Berne ont lancé mardi leur campagne en vue des élections au Conseil-exécutif du 29 mars. La coalition de gauche veut s'emparer de la majorité avec quatre candidats: les socialistes Evi Allemann, Hervé Gullotti, Reto Müller ainsi que la verte Aline Trede.

2 minutes

(Keystone-ATS) La coalition rose-verte estime que les partis bourgeois mènent une politique éloignée des préoccupations de la population. Elle entend s’engager en faveur d’une société solidaire, d’un système de santé couvrant l’ensemble du territoire, de primes d’assurance maladie abordables et de la protection du climat.

«Le PS et les Vert-e-s font avancer ensemble le canton de Berne», a souligné Manuela Kocher Hirt, présidente du PS bernois lors de la présentation des quatre candidats: la conseillère d’Etat sortante Evi Allemann, le maire de Tramelan et ancien président du Grand Conseil Hervé Gullotti, le maire de Langenthal Reto Müller et la conseillère nationale verte Aline Trede.

Siège garanti au Jura bernois

Candidat francophone, Hervé Gullotti vise le siège réservé au Jura bernois par la Constitution cantonale et occupé actuellement par l’UDC Pierre Alain Schnegg. «Ma mission est de récupérer le siège garanti au Jura bernois», a souligné le maire de Tramelan, commune de 4800 habitants, cité dans le communiqué.

Le candidat qui occupe le siège réservé au Jura bernois détermine en général la majorité au Conseil-exécutif bernois. En tant que membre de la minorité culturelle et linguistique du canton, Hervé Gullotti a fait de la diversité l’un des thèmes principaux de sa campagne électorale.

Dans le camp adverse, le ticket est composé de l’UDC, du Centre, du PLR et de l’UDF. L’alliance bourgeoise présente trois conseillers d’Etat sortants: la centriste Astrid Bärtschi, l’UDC Pierre Alain Schnegg et le PLR Philippe Müller. S’y ajoutent les deux candidats agrariens Raphael Lanz et Daniel Bichsel.