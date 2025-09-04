La médiation scolaire fête ses 40 ans en Valais

Keystone-SDA

La médiation scolaire en Valais célèbre cette année ses 40 ans d’existence. Plus de 640 enseignants ont été formés en quatre décennies. A l’occasion de ce jubilé, les principaux acteurs du secteur se sont réunis mercredi soir à Sierre.

(Keystone-ATS) A la HES-SO Valais-Wallis, les médiateurs scolaires du canton ont pu faire le point sur les résultats des dernières années et identifier les évolutions à venir. «Une table ronde a permis d’échanger sur les défis actuels et les perspectives futures», précise l’Etat du Valais dans un communiqué diffusé jeudi.

Selon les intervenants, «il est capital de renforcer la sensibilisation, non seulement des médiateurs, mais aussi des enseignants, face aux besoins des élèves. Les intervenants ont tout particulièrement constaté une complexification des problématiques suite à la pandémie de COVID-19.»

Des tâches diversifiées

En Valais, la médiation scolaire a été introduite en 1985 comme mesure de prévention et de lutte contre l’augmentation des problèmes de drogue dans les établissements scolaires du secondaire I et II.

L’objectif initial était de renforcer les ressources internes des écoles et de leur fournir des outils d’intervention efficaces pour faire face aux problématiques sociales, familiales ou personnelles rencontrées par les élèves dans leur quotidien scolaire.

«Un climat du climat scolaire»

Au fil du temps, les missions dévolues à la médiation scolaire se sont diversifiées et touchent aujourd’hui des problématiques comme le harcèlement, la violence, les problèmes familiaux, la phobie scolaire ou encore des questions d’identité. Depuis 2015, la médiation scolaire est également présente dans les écoles primaires du canton.

«Après 40 ans d’engagement, la médiation scolaire s’affirme plus que jamais comme un pilier du climat scolaire en Valais et un vecteur de bien-être, de dialogue et de cohésion dans les établissements», estime l’Etat du Valais.