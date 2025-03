La mission pour récupérer les astronautes de l’ISS reportée

Le lancement de la mission habitée de la Nasa vers la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau SpaceX, qui devait permettre le retour des astronautes américains coincés dans l'espace depuis neuf mois, a été reporté, a annoncé l'agence spatiale mercredi.

(Keystone-ATS) Le lancement était prévu mercredi à 19H48 locales (00H48 suisses) depuis Cap Canaveral, en Floride, mais a été annulé environ 45 minutes avant le départ, en raison d’un problème technique.

« Alors que nous procédions à chacune des vérifications (avant le lancement), nous avons remarqué qu’il y avait un problème avec le système hydraulique du bras de serrage », a expliqué la Nasa dans un communiqué, ajoutant que « tout allait bien avec la fusée et le vaisseau spatial lui-même ».

Une nouvelle date de départ pour la mission n’a pas encore été communiquée, mais le régulateur américain de l’aviation a fait savoir que de nouvelles fenêtres de lancement s’ouvriront jeudi et vendredi.

Partis pour 8 jours

La mission devait notamment permettre à Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes américains coincés dans l’espace depuis neuf mois, de revenir sur Terre.

Initialement partis pour une mission de huit jours, ces deux vétérans de l’espace sont bloqués depuis juin dernier sur l’ISS en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les avait acheminés.

Un périple qui a récemment pris un tournant politique, le président Donald Trump et son grand allié Elon Musk accusant l’administration de l’ex-président Joe Biden de les avoir volontairement abandonnés à leur sort.

Le multimilliardaire est chargé depuis l’été 2024 par la Nasa d’opérer leur retour, mais a récemment assuré qu’il aurait pu les secourir il y a longtemps, sans toutefois préciser comment.

Rotation régulière

Son entreprise SpaceX a envoyé fin septembre vers l’ISS un vaisseau Crew Dragon avec seulement un astronaute américain et un cosmonaute russe à bord – au lieu des quatre passagers initialement prévus – afin de laisser de la place au retour pour Butch Wilmore et Suni Williams.

Ces derniers attendent désormais l’arrivée de la mission Crew-10.

Le nouvel équipage qui devait décoller mercredi était constitué de deux astronautes de la Nasa, Anne McClain et Nichole Ayers, d’un astronaute japonais Takuya Onishi et d’un nouvel cosmonaute russe, Kirill Peskov.

En dépit de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis et la Russie ont poursuivi ces dernières années leur collaboration dans le domaine spatial, avec l’envoi de cosmonautes russes via SpaceX et d’astronautes américains par les fusées russes Soyouz lors de missions de rotation de l’équipage de l’ISS.

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette nouvelle mission. Ses participants seront chargés de réaliser de nombreuses expériences scientifiques et technologiques dans le laboratoire spatial.

Après une période de passation de quelques jours entre les deux équipages, Butch Wilmore et Suni Williams devaient revenir sur Terre aux côtés de l’Américain Nick Hague et du Russe Alexandre Gorbounov de Crew-9.

Pas encore de record

Si leur séjour dans l’espace s’est éternisé, Butch Wilmore et Suni Williams n’ont pas encore dépassé le record de l’astronaute américain Frank Rubio. Ce dernier avait vécu 371 jours à bord de l’ISS en 2023, au lieu de six mois prévus initialement, en raison d’une fuite de liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe prévu pour son retour.

« Nous nous étions préparés à rester longtemps, même si nous ne pensions rester que très peu », a récemment dit Butch Wilmore, assurant qu’il s’agissait de la « raison même » de leur entraînement: « se préparer à toutes les éventualités et imprévus ».