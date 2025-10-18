La plus haute forêt comestible urbaine d’Europe à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La Chaux-de-Fonds (NE) inaugure samedi la forêt comestible urbaine la plus haute d'Europe avec la plantation d'un tilleul à petites feuilles. D'ici à 2032, 900 nouvelles plantes, dont 300 arbres et arbustes, seront plantés sur une surface de 3300 mètres carrés dans le parc du Paddock.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Dans le cadre des replantations menées après la tempête, le site a été identifié comme un espace propice à l’accueil de nombreux nouveaux arbres, permettant ainsi de compenser les pertes de 2023 et de renforcer la canopée urbaine», a déclaré à Keystone-ATS Edgar Ramel, architecte-paysagiste de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Une première campagne de plantation y a été conduite l’an dernier, avec la création d’une micro-forêt et la plantation d’arbres de haute futaie. Ces premières réalisations ont suscité l’intérêt de l’association Les Jardins du Mycélium, qui a proposé à la Ville d’y créer une forêt comestible.

Une telle plantation à cette altitude reste un défi. «Bien que le réchauffement climatique entraîne des étés plus chauds, la ville dénombre toujours des chutes de neige ponctuelles pouvant casser des branches, ainsi que des gels tardifs susceptibles d’endommager les jeunes feuilles et fleurs, voire de compromettre les récoltes de fruits», a noté Edgar Ramel.

«Il s’agit donc de trouver des essences capables de s’adapter au climat de demain tout en restant compatible avec celui d’aujourd’hui», a expliqué l’adjoint au chef de Service du secteur vert. «Cette forêt comestible représente ainsi une belle opportunité d’expérimenter, dans un véritable laboratoire à ciel ouvert», a-t-il précisé.

Autres plantations à suivre

En plus des huit arbres haute tige plantés l’an dernier sur le site, un chantier participatif, les 25 et 26 octobre, permettra d’en ajouter 25, dont par exemple des pommiers, des noyers, des pruniers ou des poiriers. Dès le mois de novembre, une haie mixte sera installée par Mycélium en collaboration avec la Ville et Pro Natura.

Elle comprendra des arbres, arbustes, ainsi que des petits fruits comestibles. Des plantations complémentaires suivront ces trois prochaines années.

Le coût de la création de cette forêt est estimé entre 80’000 et 100’000 francs, selon les estimations de Mycélium. La Ville de La Chaux-de-Fonds, l’association Des arbres pour rêver demain et Pro Natura participent au financement.

La forêt comestible sera accessible à tous. Sa gestion et son entretien seront assurés par Mycélium, qui, en échange du prêt du terrain, assurera également la fauche de la quasi-totalité de la parcelle du Paddock. L’association animera le site et proposera des activités pour sensibiliser les visiteurs.