La police dit avoir «neutralisé» une «menace» à San Diego

Keystone-SDA

Trois personnes sont mortes dans une mosquée de San Diego, en Californie, après l'intrusion de deux tireurs présumés qui ont été retrouvés morts non loin du lieu de culte, ont annoncé lundi les autorités américaines.

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(Keystone-ATS) «À ce stade, il semble que les suspects soient morts des suites de blessures par balle qu’ils se sont eux-mêmes infligées», a déclaré le chef de la police de San Diego, Scott Wahl, lors d’une conférence de presse.

La police avait auparavant annoncé que des forces de l’ordre avaient été déployées en grand nombre autour d’un centre islamique à cause de tirs.

Des dizaines de voitures de police sont présentes et plusieurs dizaines de policiers lourdement armés ont commencé à encercler les lieux, selon des images des médias locaux.

Le maire de la ville, Todd Gloria, a confirmé les tirs au sein de ce centre islamique, composé d’une mosquée et d’une école.

«Tous les enfants, les membres du personnel et les enseignants sont en sécurité à l’extérieur du centre islamique», a expliqué dans un message un responsable du centre, l’imam Taha Hassane.