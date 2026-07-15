La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La police genevoise lance un service de pré-plainte en ligne

Keystone-SDA

A Genève, les victimes d'infractions contre le patrimoine ou de cyber-escroquerie peuvent désormais déposer une pré-plainte en ligne. Ce nouveau service de la police cantonale est limité aux plaintes contre inconnu. Il ne couvre pas les cambriolages et vols de véhicules immatriculés.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le service de pré-plainte est destiné aux vols sans violence et les dommages à la propriété touchant une habitation, un local ou un véhicule, ainsi qu’en cas d’usurpation d’identité et d’escroquerie en ligne, a annoncé mercredi la police cantonale. Dans le cadre du dépôt en ligne, la victime choisit, en fonction des disponibilités, le jour et l’heure du rendez-vous dans un poste de police.

Avec la préparation du dossier en amont, le temps passé au guichet diminue. A Genève, le déplacement au poste reste de mise, afin d’assurer une meilleure prise en charge des victimes, a expliqué Aline Dard, porte-parole de la police. L’attestation d’assurance est obtenue directement au moment de la signature de la plainte au guichet.

En cinq langues

Le dépôt d’une pré-plainte numérique n’est pas possible pour les cambriolages qui nécessitent le déplacement d’un agent de police pour la prise d’empreintes, a fait savoir Mme Dard. Quant aux vols de véhicules immatriculés et de plaques d’immatriculation, ils doivent être rapidement annoncés au poste afin de permettre leur inscription sur la plateforme nationale de recherche.

Le dispositif est disponible en cinq langues. Il est destiné aux personnes de nationalité suisse pour les délits commis en Suisse et à l’étranger, aux personnes résidant en Suisse pour des délits commis dans le pays et aux non-résidents pour des faits survenus à Genève, précise la police.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision