La police genevoise lance un service de pré-plainte en ligne

Keystone-SDA

Partager

A Genève, les victimes d'infractions contre le patrimoine ou de cyber-escroquerie peuvent désormais déposer une pré-plainte en ligne. Ce nouveau service de la police cantonale est limité aux plaintes contre inconnu. Il ne couvre pas les cambriolages et vols de véhicules immatriculés.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le service de pré-plainte est destiné aux vols sans violence et les dommages à la propriété touchant une habitation, un local ou un véhicule, ainsi qu’en cas d’usurpation d’identité et d’escroquerie en ligne, a annoncé mercredi la police cantonale. Dans le cadre du dépôt en ligne, la victime choisit, en fonction des disponibilités, le jour et l’heure du rendez-vous dans un poste de police.

Avec la préparation du dossier en amont, le temps passé au guichet diminue. A Genève, le déplacement au poste reste de mise, afin d’assurer une meilleure prise en charge des victimes, a expliqué Aline Dard, porte-parole de la police. L’attestation d’assurance est obtenue directement au moment de la signature de la plainte au guichet.

En cinq langues

Le dépôt d’une pré-plainte numérique n’est pas possible pour les cambriolages qui nécessitent le déplacement d’un agent de police pour la prise d’empreintes, a fait savoir Mme Dard. Quant aux vols de véhicules immatriculés et de plaques d’immatriculation, ils doivent être rapidement annoncés au poste afin de permettre leur inscription sur la plateforme nationale de recherche.

Le dispositif est disponible en cinq langues. Il est destiné aux personnes de nationalité suisse pour les délits commis en Suisse et à l’étranger, aux personnes résidant en Suisse pour des délits commis dans le pays et aux non-résidents pour des faits survenus à Genève, précise la police.