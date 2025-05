La réorganisation du SPAJ à Neuchâtel commence à porter ses fruits

Keystone-SDA

La réorganisation du Service de la protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) à Neuchâtel, dans le viseur du Grand Conseil, commence à porter ses fruits. Un nouvel audit externe pointe toutefois des ressources insuffisantes.

(Keystone-ATS) « La réorganisation a été menée avec un soutien externe garantissant des bonnes pratiques méthodologiques et a impliqué les cadres et le personnel dans le contexte d’un processus participatif », peut-on lire dans le rapport de Godet Conseils, publié jeudi.

L’action du SPAJ est complexifiée et ralentie, en raison de contraintes légales, réglementaires et financières, ce qui peut « peser particulièrement sur la motivation et le moral des travailleurs sociaux », a indiqué l’auditeur.

Selon ce rapport, la nouvelle gouvernance ne résoudra pas certaines problématiques constatées, en particulier l’insatisfaction des parties prenantes, que si les ressources du SPAJ sont adaptées. Cette évolution doit « lui permettre de faire face aux enjeux croissants de la politique publique dont il a la charge ».