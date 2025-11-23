La Russie revendique la prise de trois localités en Ukraine

Keystone-SDA

L'armée russe a revendiqué dimanche la prise de trois nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine. Une opération menée au moment où Ukrainiens, Européens et Américains se réunissent en Suisse pour évoquer le plan de paix de Donald Trump.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le ministère russe de la Défense a rapporté la capture de Petrivské dans la région de Donetsk (est), où se déroule l’essentiel des combats, et de Tikhé et Otradné dans la région de Dinpropetrovsk (centre-est), où ses troupes ont pénétré au cours de l’été et avancent rapidement.

L’armée ukrainienne est en difficulté sur le front, se battant actuellement pour ne pas perdre le contrôle de plusieurs forteresses sur le front est et ayant commencé à reculer dans certains secteur du nord et du sud du pays, où les lignes n’avaient pas bougé depuis plusieurs mois.

Des représentants ukrainiens, américains et européens se retrouvent dimanche à Genève pour évoquer le plan en 28 points du président Donald Trump destiné à mettre fin à près de quatre ans de guerre.

Ce plan est vu avec inquiétude à Kiev car il reprend plusieurs exigences russes, notamment que l’Ukraine cède des territoires à la Russie, accepte une réduction de son armée et renonce à intégrer l’Otan.

Il offre cependant des garanties de sécurité occidentales à l’Ukraine pour éviter une nouvelle attaque russe, comme Kiev l’exige depuis des années. Le président russe Vladimir Poutine a exhorté Kiev à négocier sur la base de ce document. Il a menacé de poursuivre les conquêtes en Ukraine en cas de refus.