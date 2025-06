La Scène Ella Fitzgerald propose 26 soirées de concerts gratuits

Keystone-SDA

A Genève, la Scène Ella Fitzgerald, nichée au coeur de la verdure du parc La Grange, propose dès vendredi et jusqu'au 22 août 26 soirées de concerts gratuits en plein air. Le coup d'envoi sera donné lors de la Fête de la musique en mettant à l'honneur deux rappeurs de la nouvelle scène suisse.

2 minutes

(Keystone-ATS) Priscitouf The First, rappeuse genevoise d’origine congolaise, livrera une performance mystique entre afro drill, dubstep, gospel et rumba. Elle partagera la scène avec Mairo, dont le flow acéré et les textes affûtés résonnent comme un écho à une génération en quête de sens, annoncent les organisateurs.

Toujours côté rap, Oxmo Puccino viendra célébrer vingt ans d’une carrière exceptionnelle. Autre soirée événement: la légende jamaïcaine du reggae, Burning Spear qui portera un message de paix. Quant à Jeff Mills, pionnier de la techno, il repoussera les frontières du groove avec son projet afro-jazz-futuriste Tomorrow Comes The Harvest aux côtés de Jean-Phi Dary et Prabhu Edouard.

Dialogue entre continents

Placée sous le signe de la découverte et de la diversité musicale, la programmation fera dialoguer les continents: la chanteuse-tromboniste catalane Rita Payés, la cumbia des Meridian Brothers, l’électro vaudou des Nana Benz du Togo et la samba de Rogê feront voyager le public.

Les amateurs de rock vibreront avec l’énergie psyché des Psychedelic Porn Crumpets et le garage rock du groupe suisse The Jackets. The Lemon Twigs transporteront le public dans les années 70 avec leur rock rétro. Il y aura aussi de la pop, du hip-hop, de la soul et du funk-jazz. La musique classique n’est pas en reste avec notamment un tour du monde en danses de l’Orchestre de Chambre de Genève.

La soirée de clôture sera animée par Bamby, reine afro-caribéenne venue de Guyane, qui fera vibrer le parc d’une énergie brûlante. Les concerts ont lieu les lundis, mercredis et vendredis.

www.scene-ellafitzgerald.ch