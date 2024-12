La sonde Parker Solar Probe va flirter avec le soleil pour Noël

A Noël, la sonde Parker Solar Probe de la NASA va traverser l'atmosphère du soleil. Elle s'en approchera comme aucun objet de fabrication humaine ne l'avait fait auparavant.

(Keystone-ATS) Selon les calculs de la NASA, la sonde s’approchera à environ six millions de kilomètres de la surface du soleil. Le rendez-vous est prévu le 24 décembre vers 13h00 (heure suisse). Il se déroulera sans témoins, « car nous n’aurons pas de contact radio avec la sonde à ce moment-là », explique l’astrophysicien Volker Bothmer, de l’Université de Göttingen (D).

Ce n’est que dans la nuit du 27 décembre que l’équipe de scientifiques s’attend à un signal – si tout se passe bien. La sonde enverra alors un « signe de vie » à la Terre, par le biais d’un bref signal radio autonome – comparable au clignotement d’un phare.

Les premières données ne seront disponibles qu’à la fin du mois de janvier, lorsque l’antenne principale de la sonde pointera vers la Terre. Il faudra toutefois « plusieurs années pour évaluer et comprendre toutes les données », précise M. Bothmer, qui dirige la participation allemande à la mission.

A 690’000 km/h

La sonde, de la taille d’une petite voiture, a une vitesse d’environ 690’000 km/h au point prévu le plus proche du soleil et supporte des températures d’environ 1000 degrés Celsius, écrit la NASA. Elle vole donc plus vite que n’importe quel autre objet construit par l’être humain jusqu’à présent.

Si toutefois son bouclier thermique en carbone de 11,4 centimètres d’épaisseur n’était que légèrement déplacé, une grande partie des instruments, y compris la caméra, se consumerait.

Les scientifiques espèrent notamment apprendre pourquoi l’atmosphère extérieure du soleil est beaucoup plus chaude que sa surface et, par conséquent, comment fonctionnent les atmosphères d’autres étoiles. La partie la plus externe de l’atmosphère du soleil est en effet 200 fois plus chaude que sa surface.

Vents et tempêtes solaires

Parker Solar Probe, lancée en août 2018 et pesant environ 700 kilogrammes, tourne autour du soleil sur des orbites fortement elliptiques. Lors de son premier survol en octobre 2018, elle s’en était déjà approchée comme aucun autre vaisseau spatial ne l’avait fait auparavant, avec une distance de 42,7 millions de kilomètres.

En 2021, elle a été la première sonde à traverser la couche atmosphérique la plus externe du soleil, la couronne. « Pour la première fois dans l’histoire, une sonde spatiale a touché le soleil », écrivait alors la NASA. En 2023, elle s’est même approchée à un peu plus de 7 millions de kilomètres de la surface du soleil.

Selon M. Bothmer, s’approcher à six millions de kilomètres signifie une plongée encore plus profonde dans la couronne solaire: « Cela nous permettra d’obtenir des données sur des zones de l’atmosphère solaire qui n’ont jamais existé auparavant. A cette proximité, nous nous trouverons alors dans les régions de naissance du vent solaire et des tempêtes solaires ».

A titre de comparaison, la Terre se trouve en moyenne à environ 150 millions de kilomètres du soleil et la planète la plus proche du soleil, Mercure, à environ 58 millions de kilomètres.