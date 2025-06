La station fribourgeoise de La Berra dévoile sa stratégie 2030

La Société des remontées mécaniques (SRM) de La Berra lance une nouvelle stratégie. Son projet "Berra 2030" veut positionner la station fribourgeoise comme une destination de "référence" dans le tourisme durable et 4 saisons, en alliant accessibilité, innovation, sport et nature.

(Keystone-ATS) La vision stratégique, dans le sillage de l’approche des autres stations des Alpes fribourgeoises, a été présentée jeudi à La Berra par le président de la SRM La Berra Louis Risse et le directeur Bruno Sturny. Au coeur du projet figure la construction d’une station intermédiaire sur la ligne du télémixte actuelle.

L’infrastructure permettra de desservir plus rationnellement le domaine d’activité 4 saisons, en réduisant l’affluence au sommet et en favorisant une exploitation plus modulable du site. En été, elle offrira un accès direct à différents niveaux de parcours VTT et assurera une ouverture anticipée du télémixte dès le printemps.

Nouveau téléski-école

En hiver, la nouvelle construction permettra de skier sur la partie supérieure du domaine et donnera accès à des pistes bleues et rouges, adaptées aux familles, skieurs débutants comme aux plus expérimentés, grâce au système d’enneigement mécanique actuel. Celui-ci sera toutefois amélioré et étendu, selon les responsables.

Le remplacement du téléski-école, en service depuis 1985, figure également au programme. La nouvelle remontée offrira une plus grande capacité et un apprentissage plus aisé pour les débutants. En été, elle permettra de desservir directement le futur « trail center », point central d’un développement VTT « ambitieux ».

De plus, ce dernier donnera un accès direct à un « dual slalom ». La Berra s’engage en effet à étoffer et diversifier son offre estivale, à travers notamment le projet bike-in FR25 (FRide), qui contient la création de plusieurs parcours VTT dans le canton de Fribourg, dont plusieurs passeront par La Berra ou le Gîte d’Allières.

Rachat du Gîte d’Allières

Du côté randonnées, le projet « Berra 2030 » prévoit l’aménagement de quatre sentiers distincts: un sentier thématique, un sentier des sculptures, un sentier des crêtes et un sentier des buvettes. L’ensemble s’inscrit dans une volonté de « conforter » les chemins pédestres existants et d’embellir les aménagements paysagers.

Le Gîte d’Allières devrait par ailleurs changer de propriétaire. Si le Conseil général de la Ville de Fribourg approuve la proposition de vente du bien le 1er juillet, la SRM de La Berra en deviendra la détentrice. La transaction se monte à 350’000 francs. Le chalet, jugé en « très bon état », était en vente depuis près de deux ans.

Transformation en vue

Construit en 1946 et acquis par la Ville de Fribourg en 1987, le Gîte d’Allières sera transformé pour environ un million de francs. Il comprendra des chambres rénovées, des espaces communs « chaleureux », un spa, un local à vélos et à skis, ainsi que des salles de conférence pour entreprises et associations.

Avec « Berra 2030 », et en dépit des défis économique et financier, la station affirme donc sa volonté d’offrir un tourisme « en phase avec son temps »: durable, diversifié, connecté à son environnement et à son territoire. Le projet est porté par des partenaires locaux « engagés », ont insisté les dirigeants de la SRM.