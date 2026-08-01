Ce que la Suisse et les Mousquetaires ont en commun… ou pas
«Un pour tous, tous pour un» est la devise nationale officieuse de la Suisse. Lors de la création de l’État fédéral au XIXe siècle, cette phrase est devenue populaire et a dès lors été considérée comme le symbole de l’unité entre les cantons. Elle représente donc en quelque sorte l’idéal du fédéralisme.
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«Un pour tous, tous pour un», cette devise (non officielle) qui explique la Suisse
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