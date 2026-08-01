Ce que la Suisse et les Mousquetaires ont en commun… ou pas

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«Un pour tous, tous pour un» est la devise nationale officieuse de la Suisse. Lors de la création de l’État fédéral au XIXe siècle, cette phrase est devenue populaire et a dès lors été considérée comme le symbole de l’unité entre les cantons. Elle représente donc en quelque sorte l’idéal du fédéralisme.

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Plus La Suisse insolite «Un pour tous, tous pour un», cette devise (non officielle) qui explique la Suisse Ce contenu a été publié sur Bien que non officielle, la Suisse a aussi sa devise. Étroitement liée aux mythes fondateurs de la nation, la formule «Unus pro omnibus, omnes pro uno» est l’un des ingrédients du ciment invisible qui unit le pays. lire plus «Un pour tous, tous pour un», cette devise (non officielle) qui explique la Suisse

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