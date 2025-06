Ce que l’amour des échelles à chat dit des Suisses

Les échelles en zig-zag permettent aux chats d'atteindre le deuxième étage. Des petites barrières les protègent même de la chute sur les hauteurs. Brigitte Schuster

Les personnes qui visitent Berne sont souvent surprises par le nombre et la diversité des échelles à chat qui serpentent le long des maisons. La réaction la plus fréquente est la suivante: «Ce n’est pas sûr!» Mais à qui ces échelles profitent-elles le plus: aux chats ou à leurs propriétaires/serviteurs? Et pourquoi y en a-t-il tant en Suisse?

«La Suisse est peut-être le meilleur endroit au monde pour un chat domestique», écrivaitLien externe le National Geographic en 2019. «Ils ont la liberté, l’autonomie – et leur propre architecture spécifique aux chats. Que ce soit sur le côté d’une maison de ville ou d’un complexe d’appartements, des échelles et des rampes sur mesure sont conçues pour que les chats puissent aller et venir à leur guise.»

Le National Graphic présentait un livre récemment publié, Arcatecture – Swiss Cat LaddersLien externe, par Brigitte Schuster, photographe, écrivaine et graphiste allemande, qui avoue avoir été «stupéfaite» lorsqu’elle s’est installée à Berne.

Cette échelle traversante entre les balcons permet d’atteindre le 3 étage. Il s’agit d’une des plus hautes installations observées à Berne. Brigitte Schuster

«Ce portrait de la culture de l’échelle du chat ne se contente pas de présenter les soins et l’ingéniosité des propriétaires de chats. Il offre également un aperçu du tissu social des quartiers bernois», écrit-elle dans l’introduction de son livre.

«Certains éléments reviennent régulièrement: drapeaux antinucléaires, baignoires transformées en jardinières, outils de jardinage, graffitis, jouets d’enfants, décorations de bâtiments, vélos, vieux objets offerts gratuitement, décorations de Noël et, surtout, les sacs poubelles bleus de la ville de Berne. On trouve même des palmiers à Berne!»

Les sacs à poubelle bleus sont tout aussi caractéristiques de la ville de Berne que les échelles à chat. Brigitte Schuster

Le livre aborde les échelles à chat d’un point de vue sociologique, architectural et esthétique. Il présente plus de 100 photos d’échelles prises dans la capitale suisse, des plus simples aux plus sophistiquées sur le plan technique, en passant par celles qui font dresser les cheveux sur la tête.

Comme on pouvait s’y attendre, l’association des chats et d’un design accrocheur a valu au livre une couverture considérable en ligne. Le GuardianLien externe, par exemple, a noté que «les rampes et les échelles stratégiquement placées pour les chats urbains font fureur à Berne», avant d’en montrer une douzaine. En France, le FigaroLien externe s’est également penché sur le sujet.

Des chats habitant dans les mansardes peuvent aussi se promener, mais ils doivent passer par plusieurs toits et échelles. Brigitte Schuster

L’échelle à chat «fait – enfin – l’objet d’une analyse approfondie», a écrit Swiss Community, le site de l’Organisation des Suisses de l’étranger. «Les échelles pour chats des zones résidentielles suisses sont un phénomène urbain à la fois typique et méconnu. Nulle part au monde, elles sont aussi nombreuses à s’intégrer discrètement au milieu urbain sous des formes si variées.»

L’article soulignait encore que cet artisanat a pris la forme d’«escaliers en colimaçon, ponts à bascule étroits et périlleux, dispositifs en zigzag permettant aux chats de monter ou petits balcons rembourrés avec de la fourrure vissés sur les façades des maisons».

A gauche: un modèle qui permet de gagner facilement de la hauteur. A droite: un modèle d’échelle en spirale. / Brigitte Schuster

Chats tranquilles contre chiens bruyants

Environ deux millions de chats rôdent en Suisse (pour 9 millions d’humains), dont un dixième environ sont sans-abri et sauvages, estimeLien externe la fondation de défense des droits des animaux Tier im Recht. Contrairement aux Etats-Unis, où la plupart des chats sont gardés à l’intérieur, la plupart des chats en Europe, et surtout en Suisse, peuvent accéder à l’extérieur grâce à des échelles et des chatières.

Plus Félins criminels: comment résoudre le problème de la surpopulation de chats en Suisse? Ce contenu a été publié sur Mignon, mais véritable tueur, le chat domestique devient un sujet politique. lire plus Félins criminels: comment résoudre le problème de la surpopulation de chats en Suisse?

«Dans de nombreuses villes et villages suisses, on peut trouver des structures inhabituelles dont le seul but est de faciliter la libre circulation des animaux domestiques, à l’intérieur comme à l’extérieur. À Berne, les échelles à chat contribuent à l’identité visuelle de la ville, en particulier au caractère de ses rues, écrit Brigitte Schuster. Il y a non seulement un nombre remarquable d’échelles à chat à Berne, mais aussi une grande variété de types.»

Le chat doit d’abord grimper dans l’arbre avant de pouvoir passer sur l’échelle et rejoindre le balcon. Brigitte Schuster

Selon Brigitte Schuster, cela s’explique notamment par la circulation automobile relativement faible, mais elle ajoute que si les chats sont «l’animal de compagnie numéro un en Suisse», c’est aussi parce que les deux tiers des Suisses vivent dans des logements locatifs et que les propriétaires préfèrent les chats silencieux aux chiens bruyants.

Une échelle à étages à Zurich. Keystone

En revanche, si vous êtes locataire et que vous envisagez d’installer une échelle, vous devez obtenir l’autorisation du propriétaire. «Le droit du bail ne mentionne pas les animaux de compagnie et encore moins les échelles à chat. C’est donc votre contrat de bail qui s’applique», explique 20Minuten, en réponse à une question d’une lectrice. «Selon ce contrat, vous avez le droit d’installer une échelle à chat à condition qu’elle soit protégée contre les effractions et qu’elle ne soit pas voyante. Le journal admet toutefois que la définition du terme «voyant» est «flexible».

En outre, il est nécessaire d’obtenir l’accord des voisins dont la fenêtre ou le balcon est longé par l’échelle. «Après tout, il n’est pas réaliste d’interdire à un chat d’explorer la maison du voisin par les fenêtres ou les portes de balcon ouvertes».

«Artefacts culturels importants»

Comme Brigitte Schuster, lorsque j’ai déménagé à Berne, j’ai été stupéfait par la créativité qui y régnait, de nombreuses échelles semblant avoir été conçues par de vrais Géo Trouvetou (Brigitte Schuster affirme qu’un chat peut survivre indemne à une chute de cinq mètres sur de l’herbe, mais un expert recommande dans son livre un filet de sécurité pour les échelles situées au-dessus d’une surface dure).

Mon épouse et moi avons eu une échelle à chat dans nos deux derniers appartements à Berne – garder à l’intérieur des chats qui ont l’habitude de sortir n’est agréable pour personne.

Dans l’appartement précédent, où nous avions deux chats, nous avions un modèle d’échelle à poules couverte (il apparaît dans le livre de Brigitte Schuster à la page 166!). L’un des chats, Sam, l’a immédiatement adoptée. Buddy, en revanche, descendait volontiers, mais avait un blocage psychologique pour monter. J’ai donc dû passer plusieurs soirées à suspendre des saucisses à une longue ficelle. C’était un travail difficile, mais je n’oublierai jamais quand il est entré nonchalamment dans l’appartement par la trappe un soir où nous regardions la télévision. Enfin! Finis les miaulements à 3 heures du matin devant la fenêtre de la chambre à coucher pour se faire ouvrir.

Pour Sam (en noir), l’échelle est aussi l’occasion de rencontrer des congénères. Susan Misicka

«Les propriétaires de chats s’identifient à leur animal. Le propriétaire suisse d’un chat, épris de liberté et sûr de lui, utilise l’échelle à chat pour projeter ses besoins et son comportement sur son animal. Malgré cette projection, les propriétaires et les chats tirent de réels avantages des échelles à chat. Les échelles pour chats donnent de la liberté: aux chats qui se sont habitués à pouvoir aller dehors peuvent accéder aux appartements de manière indépendante, et aux propriétaires n’ont pas besoin d’être à la maison pour les laisser entrer», écrit Brigitte Schuster.

Bien entendu, d’autres chats peuvent également apprécier l’aspect de votre échelle et s’inviter à l’intérieur. Nous avons dû installer une chatière à puce après avoir été réveillés au milieu de la nuit par le chat d’un voisin qui tirait sans cesse la chasse d’eau comme un flipper. Mais en général, nous sommes ravis des échelles pour chats: notre échelle actuelle fait le tour de la maison et a le même code couleur que les volets de la fenêtre.

Sam surveille la situation depuis son perchoir situé à mi-hauteur de l’échelle à chat. Susan Misicka

«Dans certains cas, les échelles à chat font partie intégrante des bâtiments. Dans d’autres cas, elles ne sont pas à leur place, conclut Brigitte Schuster. Dans tous les cas, les échelles à chat occupent une place importante dans l’environnement visuel et sont porteuses de sens, ce qui en fait des artefacts culturels importants. Les échelles à chat qui fonctionnent comme des escaliers extérieurs n’existent pas encore dans tous les pays du monde. Elles sont donc spéciales et typiquement suisses.»

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’anglais à l’aide de DeepL/op

