La vague de chaleur s’étend en France

Keystone-SDA

L'actuelle vague de chaleur qui touche la France, exceptionnelle même pour un mois d'août, progresse mardi dans le pays, poussant les autorités à multiplier les mesures préventives.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Après le Sud-Ouest, la canicule va gagner le Nord et l’Est dans la journée et les trois quarts du pays seront en état d’alerte, a annoncé l’institut national de météorologie, avec des températures supérieures à 36°C en région parisienne et à 40°C dans la vallée du Rhône, bien au-dessus des moyennes saisonnières, selon Météo-France.

Seul un petit quart dans le Nord-Ouest, dont la Bretagne et le littoral de la Manche, doit échapper à la touffeur accablante, selon Météo-France.

Dans le département du Rhône, les autorités ont décidé de suspendre les chantiers extérieurs de la mi-journée jusqu’à 22h00 et d’interdire toute manifestation publique dehors ou dans des établissements non climatisés jusqu’en début de soirée.

Encore au moins 10 jours

Lundi, plusieurs stations météorologiques du sud-ouest ont enregistré des records absolus de température, dont Bordeaux (41,6°C) ou encore Angoulême (42,1°C)..

Alors que l’épisode de canicule devrait se prolonger plusieurs jours, l’Etat a anticipé son impact sanitaire, avec des hôpitaux prêts à répondre à la situation, a assuré lundi la ministre de la Santé Catherine Vautrin.

La France subit depuis vendredi sa 51e vague de chaleur depuis 1947 et sa deuxième de l’été 2025. Selon Météo France, elle devrait durer « au moins jusqu’au week-end du 15 août » et pourrait même « sans doute » se prolonger jusqu’au 19 ou 20 août, ce qui fait que « l’épisode global pourrait durer de 12 à 14 jours ».

La France n’est pas le seul pays concerné par des chaleurs intenses. Le mercure continue aussi de grimper de la péninsule ibérique aux Balkans, en passant par l’Italie.

