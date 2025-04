La vaste campagne de travaux de la tour Eiffel touche à sa fin

La campagne de travaux de la tour Eiffel entamée en 2019 à Paris, qui comprend un vaste chantier de peinture, touche à sa fin alors que la satisfaction des visiteurs a atteint un niveau record en 2024, a annoncé mardi la société en charge du monument parisien.

(Keystone-ATS) Ce cycle de travaux, le plus important depuis 40 ans, devrait s’achever en 2026 avec la peinture de la face intérieure de la Dame de fer, a indiqué Jean-François Martins, président de la société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE) qui appartient à la mairie de Paris.

Le plus gros est fait, à savoir la rénovation de l’ascenseur du pilier Nord remis en service en janvier – pour un coût de 58 millions d’euros – et la majeure partie de la campagne de peinture (au moins 80 millions d’euros).

« Cette vingtième campagne de peinture en 136 ans, percutée notamment par le Covid et l’évolution des normes sur le plomb, aura été dantesque », a commenté M. Martins lors d’une conférence de presse.

Le choix d’une peinture jaune-brun permet à la Dame de fer, de couleur « rouge-Venise » lors de sa construction pour l’Exposition universelle de 1889, de « retrouver la couleur de 1907 choisie par Gustave Eiffel quand il a su que la tour allait rester dans le paysage parisien », a expliqué ce conseiller de Paris.

Avec 6,3 millions de visiteurs en provenance de 150 pays accueillis en 2024, la tour Eiffel a atteint un « record historique de satisfaction » des clients, selon une enquête de la société Test.

Effet JO

96% des visiteurs interrogés se sont dits satisfaits, contre 84% en 2023 et 81% en 2019, d’après les plus de 21’000 questionnaires recueillis à la sortie du monument ou par retour en ligne.

« On sent un tournant dans la perception du public qui s’explique notamment par la fin des travaux. On a retrouvé une tour dans son état quasiment le plus parfait, et dont la plupart des zones non-accessibles (du fait des travaux, NDLR) ont disparu », a souligné M. Martins.

La tour Eiffel a aussi bénéficié de l’effet des Jeux olympiques, même si la dynamique « dépasse le seul contexte des JO », pointe l’étude.

Quant aux anneaux olympiques, décrochés de l’édifice en septembre, et dont la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé le retour jusqu’aux JO de Los Angeles en 2028, ils n’ont toujours pas été réinstallés.

« Le projet fait l’objet d’une discussion entre le CIO, la ville de Paris et la tour Eiffel. On ne m’a pas informé que le projet était abandonné », a répondu le patron de la SETE sans plus de précisions.