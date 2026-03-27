La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La ville de Bienne sensibilise les adeptes du VTT

Keystone-SDA

Dès que les beaux jours reviennent, les cyclistes se font plus nombreux, notamment dans le quartier de Beaumont et la forêt entre Bienne et Macolin. La ville sensibilise les adeptes de VTT aux règles à adopter, notamment envers les piétons.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les autorités biennoises mènent pour la troisième fois une campagne d’affichage à Beaumont et près du funiculaire en direction de Macolin. Celle-ci commence lundi et durera jusqu’au 26 mai.

La ville invite à une cohabitation respectueuse entre adeptes du VTT et piétons. Les cyclistes sont aussi appelés à s’en tenir aux chemins officiels.

«Le passage entre la forêt et les zones d’habitation ainsi que les sentiers de randonnée constituent un défi pour la cohabitation entre les vététistes et les personnes qui se baladent», relèvent vendredi les autorités biennoises dans un communiqué. Certains adeptes du VTT utilisent des escaliers comme tremplins et empruntent des raccourcis non balisés, ce qui génère régulièrement des tensions.

La campagne d’affichage de la ville complète le programme de la Suva «code VTT national» – dont le but est de contribuer à une coexistence pacifique dans la nature – et le travail de sensibilisation de l’association Trailnet.ch. Cette dernière s’engage pour prendre soin des infrastructures de VTT et renforcer l’accessibilité de ce sport.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision