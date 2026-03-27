La ville de Bienne sensibilise les adeptes du VTT

Keystone-SDA

Dès que les beaux jours reviennent, les cyclistes se font plus nombreux, notamment dans le quartier de Beaumont et la forêt entre Bienne et Macolin. La ville sensibilise les adeptes de VTT aux règles à adopter, notamment envers les piétons.

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(Keystone-ATS) Les autorités biennoises mènent pour la troisième fois une campagne d’affichage à Beaumont et près du funiculaire en direction de Macolin. Celle-ci commence lundi et durera jusqu’au 26 mai.

La ville invite à une cohabitation respectueuse entre adeptes du VTT et piétons. Les cyclistes sont aussi appelés à s’en tenir aux chemins officiels.

«Le passage entre la forêt et les zones d’habitation ainsi que les sentiers de randonnée constituent un défi pour la cohabitation entre les vététistes et les personnes qui se baladent», relèvent vendredi les autorités biennoises dans un communiqué. Certains adeptes du VTT utilisent des escaliers comme tremplins et empruntent des raccourcis non balisés, ce qui génère régulièrement des tensions.

La campagne d’affichage de la ville complète le programme de la Suva «code VTT national» – dont le but est de contribuer à une coexistence pacifique dans la nature – et le travail de sensibilisation de l’association Trailnet.ch. Cette dernière s’engage pour prendre soin des infrastructures de VTT et renforcer l’accessibilité de ce sport.