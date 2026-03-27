La Ville de Bienne souhaite un usage correct des trottinettes

Keystone-SDA

Des règles claires doivent s'appliquer lors de l'utilisation des trottinettes électriques en Ville de Bienne. L'entreprise choisie par les autorités communales pour mettre dès le 30 mars à disposition des usagers 160 engins a ainsi procédé à des réglages techniques pour en garantir une utilisation sûre dans l'espace urbain.

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(Keystone-ATS) Par exemple, la vitesse maximale sera plafonnée à 10 km/h dans les zones piétonnes du centre-ville, sur l’Île-de-la-Suze et au bord du lac. Ces limitations de vitesse, fixées dans le système, s’activeront automatiquement.

Il sera également interdit de rouler en trottinette électrique et de stationner dans certaines zones. Il s’agit notamment des cimetières, des parcs et du secteur de la gare, a précisé vendredi la Ville de Bienne. Au centre-ville et au bord du lac, les personnes qui utilisent des trottinettes électriques ne pourront déposer les véhicules que sur les places de stationnement pour vélos.

A la fin de leur trajet, les utilisateurs devront prendre une photo de la trottinette, photo qui sera automatiquement vérifiée pour garantir que le véhicule est stationné correctement et ne gêne pas d’autres usagers de la circulation.