La Ville de Bienne stabilise ses finances avec le budget 2027

Keystone-SDA

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Le budget 2027 de la Ville de Bienne prévoit un résultat équilibré dans le compte général. Il repose sur des mesures d'allègement budgétaire et sur une augmentation de la quotité d'impôt de 1,63 à 1,73. Le dernier mot appartiendra au peuple le 29 novembre.

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(Keystone-ATS) Le budget présenté mercredi repose sur un compromis largement soutenu à l’échelon politique et respecte le principe 1:1 convenu entre les différentes parties. Selon ce principe, la diminution des charges et l’augmentation des revenus doivent globalement s’équilibrer.

Il intègre aussi la mise en oeuvre progressive des mesures adoptées dans le cadre des programmes d’économie «Substance 2030» et «Substance+». Conjuguées à la hausse d’impôt, ces mesures devraient permettre de réduire les charges et de générer des revenus supplémentaires pour un montant de 18 millions de francs.

Le Conseil municipal à majorité de gauche se dit convaincu que cette approche équilibrée est nécessaire pour poursuivre la stabilisation financière de la ville, préserver sa capacité d’investissement et éviter à l’avenir des programmes d’économie drastiques.

L’exécutif relève que l’évolution des finances communales dépend largement de la péréquation financière cantonale. Une diminution est à attendre pour les prochaines années. Pour cette raison, il juge d’autant plus important de stabiliser le budget pour permettre d’offrir un service public de qualité à la population.

Importants investissements

Les investissements prévus pour l’année 2027 s’élèvent à environ 80 millions de francs. Ils concernent les établissements scolaires, les bâtiments publics, les infrastructures de transport et d’aménagement urbain, ainsi que la numérisation de l’administration.

L’objectif est de résorber progressivement le retard accumulé en matière de rénovation et de modernisation des bâtiments publics. Bon nombre de ces investissements ne peuvent être reportés, car ils concernent le maintien de la valeur des infrastructures, la sécurité et l’efficacité de la cité bilingue, relèvent les autorités.