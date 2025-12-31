La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Ville de Moutier est jurassienne depuis minuit

La Ville de Moutier et ses 7300 habitants est officiellement entrée dans le canton du Jura mercredi à minuit. Massées devant l'Hôtel de Ville, des milliers de personnes ont laissé éclater leur joie à l'issue du décompte des secondes.

1 minute

(Keystone-ATS) Une énorme clameur s’est élevée de la foule quand Moutier a rejoint le canton du Jura pour devenir la 51e commune jurassienne. «On y est», a lancé le maire de la cité prévôtoise Marcel Winistoerfer sous les acclamations.

Brandissant des drapeaux jurassiens et tenant des torches, la foule a entonné la Rauracienne, l’hymne jurassien. La journée de jeudi a débuté par un show laser projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville et par un feu d’artifice. Une partie des participants aux festivités a aussi scandé «continuons le combat, ce n’est qu’un début».

