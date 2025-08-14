La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Zurichoise Yvonne Bürgin veut la présidence du groupe du Centre

Keystone-SDA

"Je suis prête à assumer la responsabilité d'un Centre fort, qui bâtit des ponts et maintient la cohésion de notre pays." Par ces mots, la conseillère nationale zurichoise Yvonne Bürgin s'est portée jeudi candidate à la présidence du groupe parlementaire du Centre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La politicienne de 54 ans avait déjà fait part au printemps de son envie de prendre la tête du groupe sous la Coupole fédérale, lorsque le Centre cherchait des candidats pour succéder au président démissionnaire du parti Gerhard Pfister. En tant que présidente du Conseil cantonal de Zurich en 2019/2020 et du groupe parlementaire du Centre dans ce Conseil cantonal, Yvonne Bürgin a pu démontrer ses qualités de direction et sa capacité à créer des alliances, a indiqué la section zurichoise du Centre dans un communiqué.

Vice-présidente du parti au niveau national depuis 2021, Yvonne Bürgin a été membre du Conseil cantonal de Zurich jusqu’en 2023 et son élection au Conseil national, où elle travaille désormais au sein de la commission des finances. Elle est en outre présidente de la commune de Rüti, dans l’Oberland zurichois, où elle réside, et travaille dans l’entreprise familiale, une PME.

Yvonne Bürgin est officiellement sortie du bois un jour avant le délai de dépôt des candidatures. Elle est pour l’instant la seule candidate. Le groupe parlementaire du Centre se cherche un nouveau président ou une nouvelle présidente, après que le titulaire du poste, le Valaisan Philipp Matthias Bregy, a été élu président du parti.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
7 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision