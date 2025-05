Lausanne: un lit médicalisé au marché pour évoquer la fin de vie

Keystone-SDA

Les fidèles du marché de Lausanne ont eu la surprise de découvrir un lit médicalisé mercredi matin sur la place Saint-Laurent, au centre-ville. Cette action, organisée par Palliative Vaud, avait pour objectif de faire connaître les cours de "derniers secours" destinés à accompagner une personne en fin de vie, de sensibiliser à l'importance d'anticiper sa propre mort et d'ouvrir le dialogue sur ce thème délicat.

1 minute

(Keystone-ATS) « Celles et ceux qui l’ont vécu en atteste: la fin de vie d’une personne proche est d’une intensité rare. Pourtant, nous évitons souvent d’en parler, peut-être par crainte de l’impuissance et de la confusion face à la mort qui approche », écrit l’association dans un communiqué.

Dans le cadre de cette action, l’association a présenté des attitudes et gestes appropriés à la fin de vie, qu’elle dispense notamment dans ses cours gratuits de derniers secours. Elle a également diffusé une nouvelle carte permettant de désigner un représentant thérapeutique, chargé de faire valoir les souhaits d’une personne incapable de décider ou d’exprimer ses décisions en raison de problèmes de santé.

« Tout le monde est capable d’apporter de l’aide aux personnes en fin de vie; s’y préparer rend plus fort et plus adéquat quand vient le moment », a déclaré Esther Schmidlin, infirmière spécialisée en soins palliatifs et responsable de missions à Palliative Vaud, citée dans le communiqué.