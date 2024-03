Lausanne célèbre 30 ans de Capitale Olympique avec la population

4 minutes

(Keystone-ATS) La Ville de Lausanne fête cette année les 30 ans de son statut unique au monde de Capitale Olympique. Pour célébrer ce jubilé, les autorités invitent la population à une multitude d’événements festifs, sportifs et culturels. Avec un focus spécial du 13 au 23 juin prochain.

C’est en effet le 23 juin 1994 que la capitale vaudoise recevait officiellement de la part du Comité international olympique (CIO) le statut de Capitale Olympique. Le siège du CIO est à Lausanne depuis 1915, un choix du baron Pierre de Coubertin. La ville et le canton de Vaud accueillent actuellement 58 fédérations et organisations sportives internationales et le Musée olympique depuis 1993.

“Nous voulions absolument associer la population à cet anniversaire avec un programme très varié et gratuit. L’idée est aussi de mettre en valeur auprès des gens ce qu’apporte le statut de capitale olympique à la ville et à la région”, a expliqué mercredi devant les médias Emilie Moeschler, municipale lausannoise en charge des sports et de la cohésion sociale.

“Ecosystème dynamique”

Durant ces 30 années, Lausanne a renforcé sa place comme centre de la gouvernance du sport international. Accompagnées par la Fondation Lausanne Capitale Olympique, les quelque 60 fédérations et organisations sont aujourd’hui au cœur d’un écosystème dynamique, ancré dans l’économie locale et entretenant des liens étroits avec les hautes écoles, a rappelé en substance la municipale.

“Au-delà du fort impact économique et touristique qu’il apporte à toute une région, le statut de Capitale Olympique a aussi permis de développer des politiques publiques ambitieuses en faveur du sport et de la promotion de l’activité physique, allant de l’élite au sport pour toutes et tous”, a encore souligné Mme Moeschler.

Vasque olympique et “m2 Challenge”

Si des événements festifs, sportifs et culturels sont prévus tout au long de l’année, avec encore passablement de surprises, le gros de la célébration se déroulera sur dix jours lors d’une “semaine anniversaire” du 13 au 23 juin. Un des moments-phares aura lieu le 21 juin avec l’inauguration de la vasque olympique, héritage des JOJ Lausanne 2020, en présence du président du CIO Thomas Bach.

Pour rappel, cette vasque, en forme de rampe de skateboard, a été dessinée par des jeunes étudiants de l’ECAL et fabriquée par les apprentis du Centre de formation des Services industriels (C-FOR). Elle prendra place à l’Espace Fair-Play de Vidy.

La veille, le 20 juin, se tiendra un autre temps fort de ces 30 ans, sans doute le plus original et inédit. Les amateurs de course et de défi pourront se mesurer au métro m2 lors du “m2 Challenge”. Depuis la station Ouchy-Olympique, six équipes de relais mixtes composées d’environ 60 personnes chacune devront rejoindre l’arrêt Croisettes plus vite qu’une rame du métro lausannois. Un parcours de 5,6 km avec plus de 300 m de dénivelés, effectué en 19 minutes par le m2.

Bibliothèques associées

Au programme aussi: une édition et parcours spéciaux de la course Lausanne Capitale Olympoique le 23 juin, un Panathlon Family Games sur deux jours avec 40 sports à essayer (15-16 juin), un programme d’activités centré sur le sport dans les bibliothèques de la ville et une exposition “sport et olympisme” dans celles de Jeunesse et de Chauderon (juin-août), une flashmob avec 1200 élèves à Bellerive ou encore des animations dans la fan zone pour l’Eurofoot 2024.

Lausanne, Capitale Olympique éternelle? “Il n’y a aucun signe indiquant que cela ne s’arrête”, a répondu Emilie Moeschler. “Mais rien n’est jamais acquis. Nous faisons tout pour renforcer nos collaborations avec le CIO et les fédérations grâce notamment à la Fondation Lausanne Capitale Olympique”.