Lausanne mène une nouvelle campagne contre le «littering»

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne va mener une nouvelle campagne de sensibilisation au "littering" auprès de sa population. Un stand installé sur la place St-François les 12 et 13 septembre accompagnera un affichage public dans toute la ville.

2 minutes

(Keystone-ATS) A Lausanne, 30% des déchets produits par les usagers de l’espace public finissent par terre. Le littering représente 1200 tonnes de déchets rien qu’à Lausanne, ce qui engendre des milliers d’heures de travail et un coût annuel de 11,3 millions de francs, indique la Municipalité mercredi dans un communiqué.

Plus de la moitié des déchets jetés hors des poubelles sont des emballages de repas à l’emporter et de boissons (54%). Ils sont suivis des mégots de cigarettes (36%) et le reste (10%) regroupe divers détritus comme les journaux et les prospectus. Quant aux chewing-gums qui donnent un aspect moucheté aux trottoirs, il y en a jusqu’à 300 au m2, détaille la Ville.

Plus de 1000 poubelles en ville

La campagne d’affichage annuelle s’articule autour du slogan: «Ne vous encombrez pas de vos déchets, un geste simple: à la poubelle!». Le stand, installé à la place St-François du 12 au 13 septembre, sera ouvert entre 10h00 et 16h00. A l’entrée, un mégot géant et son inséparable cendrier interpelleront le public.

A l’intérieur, un mini-musée sur le thème du «littering». Adultes et enfants pourront se mettre à la place d’un agent de propreté et tester leur aisance au jeu de parcours, équipés d’une pince et d’un seau. L’objectif est simple: ramasser le plus de déchets possible. En souvenir, chacun se verra offrir une petite boîte destinée à recueillir cigarettes, chewing-gums et autres petits déchets en attendant la prochaine poubelle.

L’espace public lausannois compte plus de 1000 poubelles et 750 d’entre elles sont équipées de sachets pour crottes de chien. A la belle saison, des totems de tri sont ajoutés dans certains lieux très fréquentés.

En 2024, la Ville a installé dix poubelles solaires dans des endroits très sollicités. Munies d’un compacteur qui fonctionne à l’énergie solaire, elles peuvent absorber un volume trois à cinq fois supérieur à une poubelle traditionnelle. Cela permet de réduire la fréquence de vidange et donc la présence de véhicules de collecte dans les zones piétonnes, selon la Municipalité.