Lausanne se penche pendant un mois sur l’histoire LGBTIQ+

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne met à l'honneur l'histoire et les archives des personnes LGBTIQ+. Du 1er au 30 juin 2025, projections, discussions, performances et ateliers inviteront le public à explorer les mémoires et les expressions contemporaines des communautés.

(Keystone-ATS) Cette 2e édition du « Mois d’actions et de visibilité LGBTIQ+ » s’ouvrira sur une table ronde consacrée à la sauvegarde des archives LGBTIQ+. Un enjeu « essentiel pour la mémoire collective et la recherche », souligne la Ville de Lausanne mercredi dans un communiqué.

Le cinéma sera à l’honneur avec plusieurs projections suivies de débats, dont « La Parade » (Notre histoire) et le documentaire culte « Celluloïd Closet », questionnant les représentations queer à l’écran. Une exposition en hommage aux figures queer lausannoises s’installera à la Gare routière du Tunnel. Elle sera accompagnée d’une EsQape Room immersive, plongeant le public dans le Lausanne militant des années 1980.

D’autres rendez-vous ponctueront le mois: une balade queer urbaine, une cérémonie du quilt en commémoration des personnes décédées des conséquences du sida, un atelier photographique ou encore une enquête littéraire sur les écrits queer romands. Enfin, Queer 80, une soirée immersive dans l’ambiance des années 1980, entre drag shows et disco, conclura l’événement de manière festive.

Ce mois s’inscrit dans le cadre de la Politique LGBTIQ+ de la Ville de Lausanne. « La mémoire est un pilier fondamental pour ne pas répéter les erreurs du passé. Alors que les droits des personnes LGBTIQ+ reculent dans certaines régions du monde, il est de notre devoir de rappeler l’engagement des générations précédentes pour obtenir les droits dont nous bénéficions aujourd’hui », a déclaré le municipal Pierre-Antoine Hildbrand, cité dans le communiqué.

Le programme complet des activités est disponible sur le site Internet www.lausanne.ch/lgbtiq agenda, tout comme sur l’affiche officielle.

