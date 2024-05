Le “Rütli” navigue à l’électricité sur le lac des Quatre-Cantons

(Keystone-ATS) Le “MS Rütli”, le plus ancien bateau à moteur en activité sur le lac des Quatre-Cantons, a été transformé pour naviguer à l’électricité et plus au diesel. Mis à l’eau pour la première fois en 1929, il a été rebaptisé “eMS Rütli”.

La Société de navigation du lac des Quatre-Cantons (SGV) a présenté jeudi après-midi le bateau transformé dans son chantier naval Shiptec. Le “Rütli” effectuera samedi son premier trajet avec son moteur électrique.

Le “Rütli” est désormais équipé d’un moteur électrique de 245 PS. Il peut naviguer à une vitesse maximale de 20 km/h. Ses batteries pèsent deux tonnes. La transformation du bateau a coûté 1,2 million de francs.

Avec ses 22 mètres de long et son poids de 28 tonnes, le “Rütli” est le plus petit bateau de la flotte de la SGV. Il est surtout utilisé pour des trajets dans la baie du lac à Lucerne ou pour des événements.

Le “Rütli” a été construit en Allemagne. La SGV l’a reçu dans le cadre d’une peine conventionnelle, car le chantier naval allemand avait livré un autre navire, le bateau à vapeur “Stadt Luzern”, avec des défauts.