La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le 21e ZFF montrera 114 films et remettra un prix à Russell Crowe

Keystone-SDA

Le 21e Festival du film de Zurich (ZFF) projettera 114 films dont 16 productions suisses et 41 premières européennes ou mondiales du 25 septembre au 5 octobre. L'acteur Russell Crowe y recevra un prix d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nombre élevé de films programmés en première montre la confiance que la branche fait au ZFF, s’est félicité son directeur Christian Junge face aux médias réunis jeudi à Zurich. Avec la présidente du festival, Doris Fiala, il a énuméré les noms des stars du grand écran, qui se rendront sur les bords de la Limmat.

Si les venues de Colin Farrell, Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch ou encore de Noah Baumbach avaient déjà été annoncées, celle de Russell Crowe n’était pas encore connue jusque-là. Agé de 61 ans, l’acteur néo-zélandais sera honoré d’un Life Achievement Award. Les cinéphiles pourront aussi le voir sur la grande toile du festival, dans le film «Nuremberg», dans le rôle du criminel de guerre nazi Hermann Göring.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision