Le baril de Brent autour des 90 dollars

Keystone-SDA

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Les cours du pétrole grimpaient mardi, portés par une nouvelle vague d'inquiétudes du marché qui voit le blocage du détroit d'Ormuz se prolonger avec des demandes incompatibles entre l'Iran et les Etats-Unis.

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(Keystone-ATS) Peu avant midi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, prenait 2,17% à 89,62 dollars, après avoir dépassé la barre des 90 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en septembre, gagnait 2,33% à 84,04 dollars.

L’or noir avait déjà débuté la semaine en forte hausse lundi, poussé par des conditions posées par Téhéran pour ouvrir le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce d’hydrocarbures, qui semblent difficilement acceptables par les Etats-Unis.

L’Iran «demande des compensations pour les dommages qu’ils ont subis pendant les cinq mois de conflit militaire», a écrit Donald Trump, «bien que cela n’ait jamais été évoqué dans aucune de nos négociations ou réunions.»

«Mais c’est une idée intéressante parce que, de la même manière, je demande moi aussi des compensations à l’Iran, pour tous les gens qu’ils ont tués et blessés» dans des attaques et «conflits», dont «les familles de ceux tués sur l’USS Cole», un navire de guerre américain frappé par un attentat meurtrier en 2000 au Yémen, a ajouté le président américain.

«Ce message renforce l’idée, sur le marché, qu’il y a peu de chances d’une réouverture imminente du détroit d’Ormuz», affirme Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.

Et pour le pétrole cela implique des cours plus élevés, d’autant plus que «ce revirement intervient alors que les Houthis tentent de bloquer le trafic maritime en mer Rouge, et que les stocks mondiaux de pétrole continuent de diminuer», souligne l’analyste.

«Le schéma se répète sans cesse: un enthousiasme initial lorsque les négociations semblent prometteuses, puis cet optimisme s’évapore tout aussi rapidement», quand aucun progrès n’est constaté, affirment les analystes d’ING.

Si les investisseurs réagissent autant aux déclarations politiques, c’est qu’ils s’attendent «à un bond de l’offre de brut si le détroit d’Ormuz rouvrait», susceptible de faire plonger les cours, explique John Evans, analyste chez PVM.