Le canton de Berne veut mieux gérer la population de cormorans

Keystone-SDA

Le canton de Berne veut agir contre la multiplication des cormorans nicheurs dans les plans d'eau. Ces oiseaux peuvent mettre en danger certaines espèces de poissons menacées et représentent un défi pour la pêche professionnelle.

(Keystone-ATS) Pour maintenir à un niveau stable la population de cormorans, le canton s’appuie sur plusieurs axes comme des interventions dans les colonies de cormorans nicheurs, des mesures en faveur de la pêche professionnelle et la poursuite des efforts visant à restaurer des cours d’eau proches de l’état naturel.

Dans les cours d’eau, les cormorans capturent nettement plus de poissons que les pêcheurs à la ligne. Dans les lacs, ils endommagent les filets et entraînent des pertes pour la pêche professionnelle, a relevé lundi le canton de Berne en mettant en œuvre une motion adoptée en 2022 par le Grand Conseil.

Coopération intercantonale

Les cormorans étant très mobiles, le canton de Berne collabore étroitement avec les cantons voisins de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud. La mise en œuvre du plan fait l’objet d’un suivi scientifique. L’efficacité des mesures est évaluée en continu afin d’assurer une gestion efficace et durable de la population de cormorans.