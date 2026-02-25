Le Canton de Vaud a besoin de plus de familles d’accueil

Keystone-SDA

Deux ans après le lancement de la campagne vaudoise de recrutement des familles d'accueil, le bilan est encourageant, selon le Canton: 35 nouvelles familles ont été autorisées à accueillir un enfant depuis début 2024. Mais l'objectif fixé de 50 familles n'a pas été atteint. Vaud renouvelle ainsi son appel aux familles d'accueil.

(Keystone-ATS) Ces 35 nouvelles familles d’accueil ayant rejoint le dispositif vaudois de protection de l’enfance portent à 167 les familles d’accueil dites cantonales, c’est-à-dire sans lien de parenté avec l’enfant, indique mercredi le Canton, via la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

En incluant les familles élargies (158), soit des membres de la famille ou de l’entourage proche de l’enfant, ce sont 325 foyers vaudois qui accueillent au total 398 enfants faisant l’objet d’une mesure de placement, est-il précisé.

«Elargir ce dispositif est une priorité pour le Canton dans une période marquée par le manque de places d’hébergement et l’augmentation des situations suivies par la DGEJ», écrivent les services du ministre Vassilis Venizelos. En 2024, 8598 enfants et jeunes étaient suivis par la DGEJ, dont 12% avec un besoin de placement hors de leur milieu familial.

«Le processus est long», reconnaissait en mai 2024 Manon Schick, cheffe de la DGEJ. «Le chiffre de 50 nouvelles familles est ambitieux, cette campagne représente un véritable marathon, mais nous gardons le cap», indiquait-elle alors à Keystone-ATS.

Enquête d’opinion

Afin de valoriser l’engagement des familles et tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, la DGEJ rappelle avoir amélioré le dispositif d’indemnisation à travers la mise en oeuvre d’un système de forfait depuis le 1er juillet 2024. L’indemnisation mensuelle s’élève désormais à 1900 francs. «En parallèle, le passage au forfait a permis d’alléger considérablement la charge administrative des familles», explique-t-on.

Afin d’évaluer l’impact de ces mesures et la qualité de l’accompagnement proposés aux familles d’accueil, la DGEJ a mené une enquête d’opinion auprès d’elles à la fin de l’année 2025. Au total, 169 familles y ont répondu et les retours sont globalement positifs, selon elle.

Pour 71% d’entre elles, le passage au forfait représente une réelle plus-value, notamment grâce à la diminution du travail administratif, à l’augmentation du temps à consacrer à l’enfant et à une meilleure reconnaissance de leur mission.

La problématique du remboursement de certains frais de transport, en particulier pour les familles vivant hors des grands centres et offrant un accueil relais sur des week-ends et des vacances, a été identifiée et sera corrigée. L’accompagnement assuré par la DGEJ est bien évalué (7,9 sur 10) et 71% des familles interrogées indiquent qu’elles recommanderaient à des proches de devenir famille d’accueil.