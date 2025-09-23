La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le canton de Zurich veut former davantage de médecins

Keystone-SDA

Pour lutter contre la pénurie de médecins en Suisse, le canton de Zurich veut former davantage de futurs praticiens. Le nombre de places d'études à la faculté de médecine de l'université de Zurich doit passer de 430 actuellement à 700 dès 2030.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Actuellement environ 40% du personnel médical vient de l’étranger, écrivent mardi les autorités cantonales zurichoises dans un communiqué. Les prévisions tablent sur une pénurie d’environ 5500 à 8700 médecins d’ici 2040.

Elargir le numérus clausus coûtera au canton quelque 498 millions de francs pour une mise en oeuvre par étapes jusqu’en 2036. Mais cet élargissement n’est possible qu’avec une réforme en parallèle de la formation, a souligné la ministre zurichoise de l’éducation Silvia Steiner (Le Centre) en conférence de presse.

A cet effet, 10 nouvelles chaires pour un total d’environ 140 postes à temps plein sont prévues. La première cohorte avec 270 places supplémentaires pourrait commencer en 2030. A terme, il s’agit d’étoffer la part de praticiens nationaux qualifiés.

