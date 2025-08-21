La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Centre Jura ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Keystone-SDA

Le comité directeur du Centre demande à Martial Courtet de retirer sa candidature pour les élections après la publication d'un audit l'accablant. "Nous ne pensons pas qu'il a toujours les compétences pour représenter le Centre", a indiqué le président du parti sur RFJ.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette décision a été entérinée à l’unanimité mercredi soir par le comité directeur élargi du Centre réuni quelques heures après la publication du rapport d’audit. Le dernier mot doit revenir à un Congrès extraordinaire qui se réunira vendredi soir à Glovelier.

«Nous avons réellement pensé aux personnes qui ont souffert dans cet audit et c’est ça qui nous a aussi fait prendre cette décision», a expliqué jeudi le président du Centre. Le comité directeur a signifié sa décision à Martial Courtet qui a décidé de maintenir sa candidature.

L’audit relève que le ministre jurassien a instauré un climat de peur et de méfiance dans son Département, de la formation, de la culture et des sports, mais il n’a rien commis sur le terrain juridique.

