La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le chantier archéologique du Bois de Finges (VS) ouvre ses portes

Keystone-SDA

Au coeur du bois de Finges se trouve le chantier archéologique de Pfyngut. Les 13 et 14 septembre, des portes ouvertes permettront au public d'y découvrir des vestiges de l'Age du Fer, de l'Antiquité et du Moyen-Age, révélés grâce aux fouilles entreprises dans la fôret que traversera l'autoroute A9.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Il est à cheval sur les districts de Sierre et de Loèche. Et il doit accueillir l’autoroute A9 qui doit relier le Bas et le Haut-Valais. Mais le Bois de Finges est aussi le lieu qui a accueilli la bataille du même nom survenue en mai 1799.

Un grand nombre d’objets – tels que des balles, pierres à fusil et restes de vêtements – dispersés lors des affrontements ont été retrouvés sur le site archéologique, indique le canton du Valais dans un communiqué publié vendredi. Des restes humains de quelque quinze individus «hâtivement enterrés après les combats, parfois avec habits et accessoires» ont aussi été dégagés.

En plus, le site a révélé des vestiges de bâtiments, chemins ou encore fosses de stockage, qui datent de l’Age de fer, de l’Antiquité et du Moyen-Age.

Un pan de l’histoire du canton

Afin que le public puisse s’imprégner de ces découvertes, des visites guidées – menées en français et en allemand – et des animations sont prévues. Le public pourra aussi en savoir plus sur les méthodes utilisées et le quotidien d’une fouille archéologique.

Les fouilles ont débuté en 2004 et devraient se poursuivrent jusqu’en 2026. «Couvrant une très vaste superficie, la fouille de Pfyngut sur le chantier de l’autoroute A9 permet de restituer l’évolution d’un terroir valaisan, avec l’appui de recherches sur l’environnement, la géologie et l’histoire des lieux», écrit encore le Canton.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision