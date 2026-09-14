Le Conseil des Etats fait un geste pour les produits de boulangerie

Keystone-SDA

Partager

Le Conseil des Etats estime nécessaire de soutenir le secteur des produits de boulangerie. Il a adopté lundi deux motions pour modifier le régime d'importation.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au cours des dix dernières années, l’importation de produits semi-finis et finis comme les croissants ou les pizzas a plus que doublé et s’élève aujourd’hui à 300’000 tonnes par an, selon la conseillère nationale Katja Riem (UDC/BE).

Parallèlement, la production de céréales en Suisse a reculé d’environ 30% entre 2000 et 2020, passant de plus de 560’000 tonnes à quelque 380’000, relève pour sa part Christine Badertscher (Vert-e-s/BE). Toutes deux ont déposé deux motions pour réduire la pression croissante exercée par les importations.

«La boulangerie artisanale est particulièrement exposée», a soutenu le sénateur Carlo Sommaruga (PS/GE). Un croissant produit par une boulangerie en Suisse coûte environ un franc à la production. Les produits importés congelés de l’Union européenne et passés au four juste avant la vente sont importés entre 15 et 35 centimes la pièce, a-t-il illustré.

Les arguments ont porté. Le texte de Katja Riem qui demande de supprimer le traitement tarifaire préférentiel des importations de produits semi-finis et finis a passé par 29 voix contre 12 et 3 abstentions. Le texte, transmis au gouvernement, a été soutenu par des élus de tous les partis.

Certains élus de droite comme Fabio Regazzi (Centre/TI) craignent toutefois qu’une remise en cause du régime tarifaire actuel ait des conséquences pour tout le secteur alimentaire suisse. Des réserves partiellement entendues. Le Conseil des Etats a ainsi rejeté la motion de Mme Badertscher, qui réclamait une augmentation du droit de douane. Il aurait au final fait augmenter les prix en Suisse.

Une autre motion de commission proposant une amélioration du système d’attribution des parts de contingent a également été acceptée à la quasi-unanimité. Le Conseil national devra encore se prononcer sur ce deuxième texte.