Le Conseil des Etats valide l’accord avec le Mercosur

Le Conseil des États approuve l'accord avec le Mercosur Keystone-SDA

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Le Conseil des Etats a approuvé l'accord commercial avec le Mercosur lundi par 35 voix contre 7. Il a également débloqué 517 millions de francs pour l'agriculture suisse. Le traité retourne au National, où il avait été rejeté sur le fil.

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(Keystone-ATS) L’enveloppe de 517 millions s’étale entre 2028 et 2033. Elle fait office de compromis. Le projet avait capoté au National en juin après la levée de boucliers des agriculteurs.

La branche exigeait 880 millions entre 2028 et 2035. Sa proposition avait finalement été refusée. L’accord avait ensuite été rejeté de justesse au vote final.

La gauche avait joué un rôle dans cet échec. Elle avait voté non après avoir vu toutes ses propositions pour lutter contre la déforestation et le travail forcé refusées. Ces même propositions ont à nouveau été rejetées au Conseil des Etats lundi.

Pas de lien avec la situation agricole

L’accord conclu l’année dernière entre l’AELE, dont fait partie la Suisse, et le bloc sud-américain Mercosur doit permettre des économies de 150 millions de francs par année en droits de douane. Les exportations suisses bénéficieront de tarifs avantageux.

La Suisse doit en contrepartie importer des contingents sud-américains. Davantage de viande et de vin d’Argentine, du Brésil, d’Uruguay et du Paraguay se retrouveront sur sol helvétique. De quoi faire craindre aux agriculteurs pour leur activité et aux défenseurs de l’environnement pour le climat.

Pour le ministre de l’économie Guy Parmelin, les difficultés que rencontre actuellement l’agriculture ne sont pas liées à l’accord commercial avec le Mercosur. Accord qui profite d’ailleurs aux exportations agricoles. Il assure également que le trait n’entrainera pas d’augmentation du commerce issu de la déforestation.