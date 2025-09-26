La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Conseil fédéral veut taxer davantage les véhicules électriques

Les véhicules électriques doivent être davantage taxés dès 2030. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi deux variantes d'impôts - l'un sur le nombre de kilomètres parcourus, l'autre sur l'électricité - pour continuer de financer les routes en Suisse.

(Keystone-ATS) Cette nouvelle taxe doit permettre de compenser le manque à gagner que l’émergence des voitures électriques engendre sur l’impôt sur les huiles minérales, indique le Conseil fédéral dans un communiqué. Cette taxe alimente les fonds prévus pour l’entretien des routes.

Les détenteurs de véhicules électriques ne paient pas d’impôt équivalent. Or, le gouvernement estime légitime que les utilisateurs de la route paient pour cette infrastructure.

Il propose deux alternatives. L’une consiste à imposer le nombre de kilomètres parcourus. Plus le véhicule sera lourd, plus le tarif sera élevé. L’autre prévoit une taxe sur l’électricité utilisée pour recharger le véhicule. L’impôt, dont le tarif s’élèvera à 22,8 centime/kWh indépendamment du genre de véhicule, sera perçu aux stations de recharge.

