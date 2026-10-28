Le Conseil municipal de Bienne souhaite revaloriser le centre-ville

Keystone-SDA

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La Ville de Bienne souhaite améliorer la qualité de séjour au centre-ville. Le Conseil municipal de Bienne a approuvé un crédit de 385'000 francs destiné au centre-ville. Ce crédit permettra d'élaborer, d'ici 2028, un plan d'action visant à améliorer la qualité de vie dans le centre de la cité seelandaise, a-t-il annoncé mercredi.

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(Keystone-ATS) A partir de l’été 2027, selon les prévisions, des aménagements temporaires seront testés dans certains lieux, tels que des éléments végétalisés et du mobilier urbain provisoire. Les enseignements tirés de ces expériences serviront de base à de futurs projets permanents.

Selon le communiqué, il est particulièrement important d’agir au centre-ville. De nombreux espaces publics comportent «des surfaces imperméabilisées et offrent peu d’endroits pour s’attarder».

L’objectif de ces mesures est de créer de nouveaux espaces de rencontre. Ces lieux doivent favoriser les échanges, s’intégrer au patrimoine et être adaptés aux enjeux climatiques.

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