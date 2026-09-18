Le diesel atteint des niveaux record en Suisse

Keystone-SDA

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Le prix du diesel a atteint un niveau record en Suisse. Un litre coûte en moyenne 2,41 francs, a annoncé vendredi le TCS. Le précédent record de 2,40 francs remontait à 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine.

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(Keystone-ATS) Le prix de l’essence sans plomb 95 continue lui aussi de grimper pour s’établir à 2,10 francs, selon le TCS. Ce niveau reste encore inférieur aux 2,31 francs enregistrés il y a quatre ans.

Ce record absolu n’est pas une surprise. Mercredi, le prix moyen du diesel était monté à 2,38 francs le litre et Migrol demandait déjà 2,40 francs, soit huit centimes de plus que la veille.

Cette envolée est due à plusieurs facteurs: la guerre en Iran et celle entre l’Arabie saoudite et les rebelles yéménites Houthis pèsent sur l’approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient. Toutefois, le prix du baril de Brent, qui s’établit actuellement à 102 dollars, est à nouveau nettement inférieur à ce qu’il était en début de semaine.

De plus, les capacités de raffinage du diesel sont limitées à l’échelle mondiale. Les raffineries du Golfe persique ont été détruites en raison de la guerre en Iran. Et les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes ont fortement réduit, voire complètement paralysé, les exportations de diesel et d’essence en provenance de Russie. La situation est aggravée par le fait que les capacités de raffinage en Europe ont été réduites ces 15 dernières années.

Plusieurs facteurs

Par ailleurs, l’unique raffinerie de Suisse, à Cressier (NE), a été à l’arrêt pendant deux semaines suite à des travaux de maintenance. Selon l’exploitant Varopreem, elle a repris son activité. Et le Rhin, par lequel transitent une grande partie des produits raffinés vendus en Suisse, est au plus bas, malgré les récentes pluies. En temps normal, les navires transportent 2500 tonnes sur cette voie fluviale, mais actuellement, le fret est limité à 400 tonnes.

Selon le TCS, le coût du transport entre Rotterdam et Bâle est actuellement de 220 francs par tonne, contre 22 à 28 francs en temps normal. Selon les calculs de l’organisation, le renchérissement du transport sur le Rhin fait à lui seul augmenter le prix de l’essence de 15 centimes par litre. L’approvisionnement de la Suisse est toutefois garanti.

L’astuce du TCS pour les automobilistes se résume dans «la règle des trois cinq»: «un détour de plus de 5 km ne vaut généralement pas la peine pour une économie de moins de 5 centimes par litre sur un plein d’environ 50 litres. Dans ce cas, l’économie réalisée est souvent trop faible pour compenser la consommation supplémentaire et le temps perdu», écrit-il sur son site.