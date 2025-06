Le durcissement migratoire du chancelier allemand Merz retoqué

Keystone-SDA

La justice allemande a sanctionné lundi le tour de vis migratoire du nouveau chancelier conservateur Friedrich Merz. Elle a jugé illégale sa politique de refoulement aux frontières des demandeurs d'asile, déjà contestée par les pays voisins.

4 minutes

(Keystone-ATS) Cette mesure controversée, dont certains partis d’opposition ont souligné l’incompatibilité avec les règles européennes, a été mise en place dès le 7 mai, soit le lendemain de l’entrée en fonction du nouvel exécutif allemand.

Le chancelier de 69 ans tenait ainsi une promesse faite pendant la campagne électorale de réduire nettement l’immigration dans le pays, dans un contexte de montée de l’extrême droite et après plusieurs agressions mortelles ayant impliqué des étrangers.

Mais le tribunal administratif de Berlin s’est montré très clair dans un jugement publié lundi, où il juge « illégal » le refoulement de demandeurs d’asile.

« Les personnes qui demandent l’asile lors d’un contrôle aux frontières sur le territoire allemand ne peuvent être refoulées sans que la procédure (européenne) de Dublin ait été appliquée afin de déterminer l’État membre responsable de l’examen de leur demande d’asile », a-t-il indiqué dans un communiqué, après avoir été saisi par trois Somaliens.

Pas de « situation d’urgence »

Ces derniers, deux hommes et une femme, étaient arrivés en train depuis la Pologne. Après un contrôle le 9 mai 2025 à la gare de Francfort-sur-l’Oder, ils ont été renvoyés en Pologne le jour même, alors qu’ils avaient demandé l’asile. Ils ont alors contesté ce refoulement devant la justice allemande, qui leur a donc donné raison.

Comme les Somaliens avaient exprimé une demande d’asile, « ils devaient être autorisés à franchir la frontière » et la procédure de Dublin, déterminant quel pays était responsable de leur demande d’asile, devait être appliquée en Allemagne.

L’Allemagne ne peut pas « invoquer (…) une situation d’urgence », comme le fait le gouvernement, a poursuivi le tribunal, soulignant que la police « n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une menace pour la sécurité ou l’ordre public ».

La « décision n’est pas susceptible d’appel » », a-t-il ajouté. Si le jugement porte sur le cas précis des trois plaignants somaliens, « les considérations juridiques du tribunal sont transposables à des cas comparables », a indiqué une porte-parole à l’AFP, et devraient donc faire jurisprudence.

Les Somaliens pourront revenir en Allemagne, mais pas au-delà de la région frontalière, où leur demande devra être traitée.

Freiner l’AfD

La multiplication des contrôles et le refoulement des demandeurs d’asile ont irrité les voisins de l’Allemagne, notamment la Pologne et la Suisse. Les maires de Strasbourg et de Kehl, villes française et allemande situées de part et d’autre du Rhin, ont aussi dénoncé les contrôles aux frontières renforcés qui compliquent à leurs yeux la vie des frontaliers.

Le conservateur Friedrich Merz s’est engagé à réduire nettement l’immigration durant la campagne électorale des législatives du 23 février, dominée par les questions migratoires.

Pour lui, seul un renversement complet de la généreuse politique d’accueil héritée d’Angela Merkel (2005-2021) peut combattre efficacement l’essor du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), arrivé deuxième aux élections avec le meilleur score de son histoire.

Le gouvernement allemand vient en parallèle d’adopter des projets de loi visant à durcir les règles migratoires, notamment une suspension du regroupement familial pour les réfugiés n’ayant obtenu qu’un statut subsidiaire et la suppression d’un mécanisme de naturalisation accélérée.

Cette dernière mesure, introduite par le précédent gouvernement d’Olaf Scholz, visait à promouvoir les réfugiés ayant fait la preuve de leur bonne intégration dans un pays vieillissant et en manque de main-d’oeuvre.