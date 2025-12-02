Le festival genevois Face Z fête sa 20e édition

Keystone-SDA

Pour sa 20e édition, le festival genevois Face Z investit pour la première fois le Palladium et la Parfumerie. Avec des artistes locaux et internationaux, la programmation éclectique de cette "édition U" invite à "une expérience collective qui fait fi des frontières musicales", de vendredi à dimanche.

1 minute

(Keystone-ATS) Le festival commencera avec une soirée de pré-ouverture mercredi. Les trois musiciennes genevoises du groupe Batida, fondé en 2010, se produiront à la Cave 12 avec le chanteur Loup Uberto, qui mêle chant traditionnel et compositions personnelles, à l’aide d’une lutherie expérimentale et analogique faite main.

La chorale Face Z ouvrira ensuite les festivités vendredi au Palladium. Elle accueille l’improvisatrice allemande Ute Wassermann, qui la dirigera pour une soirée d’expérimentation vocale, «en mélangeant chants d’oiseaux et vocalises extraterrestres». La soirée Ben Lamar Gay prolongera la soirée avec de l’improvisation jazz, suivi par plusieurs artistes aux styles différents, entre dub et reggaeton.

Samedi, la Parfumerie dansera au rythme de la musique traditionnelle roumaine, avant deux artistes aux bandes-son «fulgurantes», puis le groupe genevois Viragezero et un DJ set. Le festival se clôturera dimanche à la Cave 12, avec deux lives, dont l’un revisitera la tradition musicale de Galice.

www.festivalfacez.ch